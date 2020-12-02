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Завершающее работу правительство Литвы в среду одобрило приобретение вакцины от коронавируса у компании Moderna.
Moderna Covid-19 vakcina, moderna
Moderna Covid-19 vakcina, moderna
© Reuters / Scanpix

Литва в соответствии с предварительным договором при координировании закупок Еврокомиссией (ЕК) купит у этой американской компании биотехнологий 496 тыс. доз вакцины, отказываясь от права приобрести еще столько же доз дополнительно. В общей сложности государства Евросоюза (ЕС) приобретут совместно 80 млн доз этой вакцины.

Как сообщает Минздрав, промежуточные клинические испытания вакцины в 3-й фазе ее создания показывают, что эффективность вакцины Moderna составляет почти 95%. Для прививки нужны будут две дозы вакцины.

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Отмечается, что у этой вакцины нет серьезных побочных эффектов, однако это вакцина нового типа, ранее не использовавшаяся в медицине или ветеринарии, также пока недостаточно данных о ее эффективности для людей старшего возраста.

Это уже шестой договор Литвы о вакцинах. Страна уже решила закупить вакцины у пяти компаний –AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, BioNTech и Pfizer, и CureVac. Правительство Литвы приняло решение приобрести такое количество доз вакцины от COVID-19, чтобы хватило привить 70% населения страны, однако доз вакцины будет закуплено намного больше, потому что потребность в ней выше. Неиспользованные вакцины можно будет продать или подарить третьим странам.

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