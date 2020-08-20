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После того, как Еврокомиссия (ЕК) начала связанную с нарушением процедуру против Литвы, из-за решения Сейма, который разрешил возвращать средства за несостоявшиеся поездки в течение 90 дней, в среду правительство одобрило сокращение срока возврата денег в течение не более 14 дней.
Pinigai
Pinigai
© Shutterstock

Однако туроператоры по-прежнему смогут договариваться с туристами и предлагать 12-месячные купоны на другой тур. В таком случае туроператоры не будут возвращать туристам деньги в течение 14 дней.

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