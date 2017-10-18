"Объем политической работы в Швейцарии невелик, визиты высокопоставленных лиц организуются в среднем каждые три года. Посольство Швейцарии в Литве аккредитовано в представительстве этой страны в Латвии с 1992 года. В ближайшее время Швейцария не намерена открывать посольство в Литве", - пояснило причины закрытие посольства министерство иностранных дел.
МИД отмечает, что, несмотря на ликвидацию посольства, есть стремление сохранить имеющийся уровень сотрудничества.
После закрытия посольства будет работать консульское представительство Литвы в Женеве. Действующее сейчас в Берне посольство в 2016 году выдало около 200 документов, 80 документов, касающихся актов записей гражданского состояния, выполнило 40 нотариальных действий. Послом сейчас является Валентина Зейтлер.
По данным швейцарских органов миграции, сейчас в этой стране проживает более 2 тыс. литовцев.
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