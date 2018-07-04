Правительство объявляет экстремальную ситуацию в связи с засухой в Литве

На минувшей неделе специальная правительственная комиссия предложила в связи с последствиями засухи для сельского хозяйства объявить экстремальную ситуацию в масштабе государства. Это позволит земледельцам снизить свои обязательства перед закупщиками сельхозпродукции.
После дождей последних дней, стихийная засуха постепенно уходит из Литвы - сейчас она фиксируется только в 4 самоуправлениях.
Во вторник министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис заявил, что литовские земледельцы по причине засухи лишились трети урожая, а больше всего пострадавших на юге страны.
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