Правительство объявляет экстремальную ситуацию в связи с засухой в Литве

На минувшей неделе специальная правительственная комиссия предложила в связи с последствиями засухи для сельского хозяйства объявить экстремальную ситуацию в масштабе государства. Это позволит земледельцам снизить свои обязательства перед закупщиками сельхозпродукции.

После дождей последних дней, стихийная засуха постепенно уходит из Литвы - сейчас она фиксируется только в 4 самоуправлениях.

Во вторник министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис заявил, что литовские земледельцы по причине засухи лишились трети урожая, а больше всего пострадавших на юге страны.