16 апреля правительство представило планы 6 структурных реформ, в их числе и реформа здравоохранения. Их представил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и министры, отвечающие за подготовку и осуществление планов.
На реформу здравоохранения в 2019 г. выделят 126 млн. евро.
Правительство обещает:
снизить время ожидания визита к семейному врачу наполовину - с 15 до 7 дней (увеличение числа семейных врачей; расширение услуг мобильной помощи);
очереди к специалистам сократятся на 25%: с 40 до 30 дней (расширение телемедицины, изменение порядка регистрации);
врачи будут оставаться в Литве, улучшится качество услуг (зарплаты в среднем увеличатся на 20%; качество обеспечат путем пересмотра моделей учреждений здравоохранения; превенция, реагирование на обострения болезней);
расширение долгосрочного ухода снизит потребность ухода за больными на дому, люди смогут работать.
"Семейные врачи должны решать около 80% проблем пациентов. Чтобы семейные врачи могли это делать, чтобы у них было на это время, мы должны планировать число специалистов, снижение административного бремени, чтобы семейные врачи выполняли свою работу, а не занимались заполнением форм", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига, заметив, что параллельно пересмотрят расценки на услуги, поскольку общество стареет.
"Что касается зарплат врачей, в этом году ждут большие перемены, уже запланированы, выделены деньги. Зарплаты врачей в среднем увеличатся на 20%", – сказал Верига. На это потребуется 100 млн. евро.
Правительство Литвы выделяет следующие проблемы: уровень смертности в стране 1,4 выше среднего по ЕС; Литва на втором месте по уровню смертности от болезней, которые могли бы быть решены в результате посещения медучреждения (на первом месте - Латвия); вероятная продолжительность жизни в Литве (74,7 лет) больше чем на 5 лет меньше средней в ЕС (80,9 лет); уровень смертности от болезней, которые может пресечь превенция и здоровый образ жизни, в Литве самый высокий в ЕС; 1/10 жителей Литвы вообще не пользуются услугами здравоохранения из-за больших очередей; неразвита система долгосрочного ухода за больными, что доставляет немало проблем жителям.
Представленная реформа здравоохранения направлена на решение этих насущных проблем.
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