Заведующий пресс-службы Минздрава Витаутас Бенюшис информировал Delfi, что пока у министерства конкретных предложений нет, оценивают практику других стран.

Однако, если решат вернуть маски, то вероятно, их придется носить в местах массового скопления людей.

"Если будут основания для возвращения к обязательному ношению масок, то в первую очередь предложим ввести их в общественном транспорте и в закрытых помещениях, где собираются люди, например, в торговых центрах, на мероприятиях и т.д.", – сказал Бенюшис.

Со среды усилен контроль в местах массового скопления людей, например, на Празднике моря в Клайпеде.

Правительство также рассмотрит вопрос возобновления работы больниц. Минздрав 29 июля представит исчерпывающий анализ ситуации.

В последнее время в Литве фиксировали немало случаев заболевания, однако пока за последние 14 дней количество заболеваний не превышает 5 на 100 000 жителей. Это как раз тот показатель, с которого могут ввести обязательное ношение масок в общественных местах.

Сейчас врачи и Минздрав пересматривают этот показатель. Правительство указало, что в Литве пока нет новых очагов, однако случаи заболевания распространены по всей стране.

В тех муниципалитетах, где уровень заболеваемости выше среднего по стране, тестируют больше людей.