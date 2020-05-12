"Мы последовательно идем по пути смягчения условий карантина и освобождения экономики", - сказал премьер.

Он подтвердил, что одно из решений будет связано с деятельностью ресторанов.

"Достаточно скоро, если будет достигнуто соглашение с представителями бизнеса в деле обеспечения безопасности внутри кафе и ресторанов, это может произойти с 18 мая", - сказал Сквернялис.

Премьер пока не указал, когда в Литве могут открыться школы.

На вопрос, могут ли работодатели заставить работников вернуться в офисы, глава правительства напомнил, что в госсекторе и после 18 мая работа может продолжаться удаленно.

"А частному бизнесу мы только рекомендуем поступать также", - сказал премьер.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует до 31 мая, но его условия постоянно смягчают.

С 18 мая планируют открыть детские сады и подготовительные классы. Но несмотря на это, родители могут по-прежнему получать больничный по уходу за ребенком во время карантина.