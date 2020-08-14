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Правительство Литвы намерено отменить запрет на въезд иностранцев из стран ЕС в Литву, об этом свидетельствует проект постановления, представленный правительством.
Правительство намерено отменить запрет на въезд иностранцев в Литву
© DELFI / Kiril Čachovskij

В соответствии с нынешним порядком, из стран, где уровень заболевания коронавирусом высок, в Литву могут приезжать только литовцы, иностранцы приезжать не могут.

Если правительство в понедельник одобрит такое предложение МВД, то жители стран ЕС смогут приезжать в Литву без ограничений, однако им придется провести 14 дней в изоляции.

Новый порядок будет распространяться и на некоторые страны, не входящие в состав ЕС, включая Великобританию, Швейцарию, Норвегию и Исландию.

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