Правительство намерено отменить запрет на въезд иностранцев в Литву

В соответствии с нынешним порядком, из стран, где уровень заболевания коронавирусом высок, в Литву могут приезжать только литовцы, иностранцы приезжать не могут.
Если правительство в понедельник одобрит такое предложение МВД, то жители стран ЕС смогут приезжать в Литву без ограничений, однако им придется провести 14 дней в изоляции.
Новый порядок будет распространяться и на некоторые страны, не входящие в состав ЕС, включая Великобританию, Швейцарию, Норвегию и Исландию.
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