Правительство может ограничить работу ТЦ, если не будут соблюдаться требования

"(...) Было договорено четко потребовать от предпринимателей обеспечить, чтобы там люди не скапливались", - сообщил А. Верига на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, на этой неделе нужно будет наблюдать за ситуауцией в ТЦ, чтобы в них запускалось столько людей, сколько установлено, то есть чтобы на одного человека приходилось не менее 10 кв. метров площади.

Временный министр отметил, что, если требования соблюдаться не будут, то будут приняты решения об ограничениях работы ТЦ, как это было сделано в Латвии.

СМИ сообщали, что поток посетителей в крупных ТЦ Вильнюса в выходные дни был значительно больше, чем до карантина, из-за чего невозможно было обеспечить безопасное расстояние между людьми.

В Латвии после введения экстремальной ситуации в начале ноября в выходные и дни государственных праздников работают только магазины продовольственных товаров и товаров для животных, аптеки, книжные, киоски, магазины оптики, товаров домашнего обихода и предметов гигиены, салоны телекоммуникационных компаний в ТЦ.