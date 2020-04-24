Он сказал, что канцелярия правительства на этот вопрос ответила письменно, но он может озвучить ответ.

"Надбавки в 25% за два месяца – март и апрель, за возросшую нагрузку, за работы в выходные дни и в праздники получили 15-ть работников парламентской канцелярии, в их числе - советники и служащие канцелярии, например, юристы, отдел по организации заседаний, работники отдела ИТ", - сказал он.

О надбавках в пятницу высказался и ВРИО министра экономики и инноваций Жигимантас Вайчюнас, который сказал, что в Министерстве экономики и инноваций не хватает 1/4 работников, писало агентство ELTA.

"Нет четвертой части работников. Остальные работают за все министерство. Этот вопрос был актуален и до коронавируса. В кризис нагрузка увеличилась еще больше, работники работают интенсивно, не считая часов, выходных, поэтому естественно, что 60 работников из 175 в апреле получили надбавки 10-20%", – сказал Вайчюнас.

Министр сказал, что сам никаких надбавок не получал.

"Я бы хотел подчеркнуть, что сейчас я возглавляю два министерства как экономики и инноваций, так и энергетики, но работаю за одну зарплату, никаких надбавок не получаю", – сказал Вайчюнас.