aA
Уходящее правительство Литвы в среду уточнит условия карантина, яснее охарактеризует ограничения для спортклубов, бассейнов и бань, а вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе.
Правительство Литвы вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе
© DELFI / Andrius Ufartas

Пресс-секретарь ВРИО главы Минздрава Лина Бушинскайте сказала, что правительству предложат уточнить установки условий карантина, касающиеся спортклубов и бассейнов.

"Эта и следующая среда еще входят во время карантина, вопрос продления будет решаться на следующей неделе", – сказала она.

Минздрав отмечает, что новые ограничения на этой неделе не ввозятся, просто вносят ясность в действующие ограничения, "поскольку есть некоторые неясности".

Второй карантин в Литве ввели 7 ноября и продлится он до 24 ч. 29 ноября, однако ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига упоминал, что его предложат продлить.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1935 новых случаев коронавируса (25)

За прошедшие сутки в Литве установили 1935 новых случаев...

Премьер-министр Литвы: бизнесу надо приспосабливаться к работе в новых условиях (3)

ВРИО премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис...

Глава Минздрава: в местах скопления людей возможны дополнительные ограничения (127)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Опрос показал, как часто жители Литвы меняют одноразовые маски (43)

26% участников опроса меняют одноразовые маски раз в...

TOP новостей

Aušrinė Armonaitė Evelina Dobrovolska

Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (22)

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...

Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны (87)

В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют...

Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1935 новых случаев коронавируса (25)

За прошедшие сутки в Литве установили 1935 новых случаев...

Ландсбергис: Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике

Литве не требуются радикальные изменения во внешней...

Правительство Литвы вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе (3)

Уходящее правительство Литвы в среду уточнит условия...

|Maža didelių žinių kaina