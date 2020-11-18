Правительство Литвы вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе

Пресс-секретарь ВРИО главы Минздрава Лина Бушинскайте сказала, что правительству предложат уточнить установки условий карантина, касающиеся спортклубов и бассейнов.
"Эта и следующая среда еще входят во время карантина, вопрос продления будет решаться на следующей неделе", – сказала она.
Минздрав отмечает, что новые ограничения на этой неделе не ввозятся, просто вносят ясность в действующие ограничения, "поскольку есть некоторые неясности".
Второй карантин в Литве ввели 7 ноября и продлится он до 24 ч. 29 ноября, однако ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига упоминал, что его предложат продлить.
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