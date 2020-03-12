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12 марта состоится заседание правительства Литвы, на котором будет решаться вопрос принятия обязательных мер, которые помогут обуздать распространение коронавируса. Будут решаться вопросы, которые коснутся трех сфер.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© Rokas Morkūnas

"Сегодня правительство Литвы проводит внеочередное заседание, обсудят несколько вопросов. Один – проведение публичных мероприятий, как в помещениях, так и на улице, второй – общеобразовательные учреждения, третий – поездки: полеты и не только, когда примем решения, тогда скажем точно", - сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

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По сведениям Delfi, на закрытом заседании с представителями оппозиционных партий министра спрашивали, когда в Литве будут доступны быстрые тесты для выявления коронавируса (COVID-19). А также конкретные вопросы – кто их поставщики, как семейные клиники и другие учреждения будут ими обеспечиваться.

По оценке представителей оппозиционных фракций, 5567 граждан, которые находятся под наблюдением - небольшая группа. Оппозиция не понимает, почему этих людей не проверяют на COVID-19.

Представители оппозиционных партий также хотели знать, оценили ли риск, который появляется после того, как человеку не продлевают больничный, и таким образом прерывается карантин, но при этом человеку не делают анализы на COVID-19. Они считают, что это мешает контролю распространения вируса.

Депутаты интересовались, почему нет возможности за свой счет сдать анализ на коронавирус. Кроме того, депутаты констатировали, что в Литве ощущается нехватка средств для защиты.

Оппозицию также интересовал вопрос, почему в храмах до сих пор не отказались от причастия из рук священнослужителей.

ru.DELFI.lt
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