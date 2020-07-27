В понедельник это предварительно одобрил комитет правительства, ответственный за управление коронавирусным кризисом.
"Мы видим, что и в Литве, и во всем мире число заболеваний растет, мы предложим внести поправки к постановлению и ввести несколько дополнительных требований - в общественных закрытых местах носить маски и соблюдать другие требования", - сказал на пресс-конференции в понедельник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
По его словам, маски нужно будет обязательно носить в торговых центрах, общественном транспорте.
Обязательное ношение масок в стране было введено во время карантина, который действовал нынешней весной из-за угрозы коронавируса.
"Пока мы предложим носить маски только в закрытых помещениях, это будет общественный транспорт, торговые центры, магазины, где больше людей (...) Окончательное решением примем на заседании в среду", - отметил министр.
По словам Янкявичюса, если правительство в среду примет решение об обязательном ношении масок, эти изменения могут вступить в силу с четверга.
Министр также упомянул, что в качестве отдельного критерия при принятии решений о мерах безопасности будет введено число заражений COVID-19 неясного происхождения.
"Также планируется ввести дополнительный критерий для ношения масок - когда не установлено число случаев заболевания, из какого источника, если нет точной информации, как человек заразился, если таких случаев будет становиться больше и их число достигнет определенного предела, то это будет введено как дополнительный критерий", - сказал Янкявичюс.
Обязательное ношение масок в стране было введено во время карантина, который действовал нынешней весной из-за угрозы коронавируса.
Сейчас ношение масок рекомендуется.
За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 2019.
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