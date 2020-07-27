В понедельник это предварительно одобрил комитет правительства, ответственный за управление коронавирусным кризисом.

"Мы видим, что и в Литве, и во всем мире число заболеваний растет, мы предложим внести поправки к постановлению и ввести несколько дополнительных требований - в общественных закрытых местах носить маски и соблюдать другие требования", - сказал на пресс-конференции в понедельник министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

По его словам, маски нужно будет обязательно носить в торговых центрах, общественном транспорте.

Обязательное ношение масок в стране было введено во время карантина, который действовал нынешней весной из-за угрозы коронавируса.

"Пока мы предложим носить маски только в закрытых помещениях, это будет общественный транспорт, торговые центры, магазины, где больше людей (...) Окончательное решением примем на заседании в среду", - отметил министр.

По словам Янкявичюса, если правительство в среду примет решение об обязательном ношении масок, эти изменения могут вступить в силу с четверга.

Министр также упомянул, что в качестве отдельного критерия при принятии решений о мерах безопасности будет введено число заражений COVID-19 неясного происхождения.

"Также планируется ввести дополнительный критерий для ношения масок - когда не установлено число случаев заболевания, из какого источника, если нет точной информации, как человек заразился, если таких случаев будет становиться больше и их число достигнет определенного предела, то это будет введено как дополнительный критерий", - сказал Янкявичюс.

Обязательное ношение масок в стране было введено во время карантина, который действовал нынешней весной из-за угрозы коронавируса.

Сейчас ношение масок рекомендуется.

За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 2019.