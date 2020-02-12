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Правительство Литвы в полтора раза повысило выплаты педагогам литунистического просвещения в Беларуси, Польше и Калининградской области РФ.
Eurai
Eurai
© Scanpix

Министр образования Альгридас Монкявичюс, представивший соответствующий проект, в среду сказал, что это должно сравнять зарплату этих учителей с зарплатами учителей, работающих в Литве.

"В целом 67 таких людей: в Беларуси 46, в Польше - 8, в Калининграде – 13, их зарплаты ниже, чем у педагогов, работающих в Литве. Поэтому для их поощрения следует увеличить финансирование", – отметил А. Монкявичюс.

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По сообщению министерства, в прошлом году для этих целей было выделено 1 млн евро, в этом году сумма увеличится более чем на 0,5 млн евро. Конкретные выплаты зависят от договоров и от того, в каком государстве учитель работает, от трудовой нагрузки и прочих обстоятельства.

Также было решено, что не будет объявляться конкурс на место такого учителя, его будут принимать на основе законодательных актов той страны, где ведется обучение.

В Беларуси, Польше и Калининградской области литуанистическое просвещение ведется в шести литовских общеобразовательных учреждениях и более чем в двадцати школах неформального обучения.

ru.DELFI.lt
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