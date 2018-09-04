Правительство Литвы одобрило поправки к Уголовному кодексу и Кодексу административного судопроизводства, которые введут более жесткое наказание для пьяных водителей. Министерство хочет сделать так, чтобы нарушителям было невыгодно отказаться от проверки на трезвость.
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Сейчас, если водитель отказывается от проверки на трезвость, ему грозит не уголовная, а административная ответственность. между тем если выясняется, что в организме водителя больше 1,5 промилле, ему грозит уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до 1 года. Если водитель отказывается от проверки, то ему грозит только административная ответственность – штраф от 1000 до 2000 евро и лишение прав на 1-4 года.

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"Брешь в законе создает предпосылки для формирования порочных ситуаций – нетрезвые водители злоупотребляют законом. Сейчас правовое положение отказавшегося от проверки лучше, чем того, который соглашается пройти проверку на трезвость. Поэтому строгое наказания, точнее, его неизбежность побудит водителей отказаться от вождения в нетрезвом виде", – сказал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.

Также будет ужесточена административная ответственность за вождение в нетрезвом виде. Водители, в организме которых 0,4-1,5 промилле будут наказываться штрафов от 800 до 1100 евро, их будут лишать прав на срок от 1 до 1,5 лет.

За последние 10 лет в среднем ежегодно по вине 100 нетрезвых водителей в Литве гибло 11 человек, 143 получали ранения.

В 2017 году на дорогах Литвы остановили 9814 нетрезвых водителей, из них в организме 5046 было больше 1,5 промилле, в организме 4321 - меньше 1,5 промилле, а 447 водителей отказались проверяться на трезвость.

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