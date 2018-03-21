Правительство Литвы в среду узаконило установку алкозамков, которые не позволят нетрезвым лицам завести автомобиль. Алкозамки должны будут устанавливать те водители, которые хотели бы сократить время, на которое их лишат прав.
Alkotesterio eksperimentas
© Stopkadras

"Все это должны делать в добровольном порядке", – сказал на заседании правительства министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

По его словам, такой алкозамок должны ставить как минимум на 1,5 года, а стоит он около 1000 евро.

По предложению Министерства транспорта и коммуникаций, правоохрана может решать, какую из мер наказания назначать провинившемуся водителю за вождение в нетрезвом виде – запретить вождение на весь срок или сократить срок и указать установить алкозамок в автомобиле. Сам нарушитель также сможет выбирать, какое наказание он предпочитает.

Водитель, который решит, установить алкозамок, должен будет получить водительские права с кодом 69.

"Мы верим, что после введения такого добровольного средства ограничения, пьяных людей за рулем станет меньше", – сказал Масюлис.

Автомобиль с алкозамком можно завести только подув в установленный в машине алкотестер, если водитель трезвый, двигатель заведется, а если нет - водитель не сможет его завести.

Кроме того, после того как водитель тронется с места, он должен будет дуть в алкотестер через определенные промежутки времени.

Министерство указало, что эксперты установили, что такая мера сокращает вероятность повторного нарушения ПДД с 40 до 95%.

принятые поправки еще должен утвердить парламент Литвы.

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