Правительство Литвы смягчaет карантин: многие правила вступят в силу с 30 апреля

"Ситуация остается достаточно хорошей, надо думать, как идти вперед с определенными решениями", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Послабления, связанные с проведением досуга на открытом воздухе, предлагают ввести с 4 мая, а с 10 мая разрешают авиасообщение. Все другие новшества вступают в силу с 30 апреля.

Откроются все торговые места, включая рынки, разрешаются все формы досуга на открытом воздухе при обеспечении безопасной дистанции. Многие правила, за исключением авиасообщения, вступят в силу с 4 мая. До сих пор из Литвы могли уехать только граждане других стран и лица, который выезжали за пределы страны на работу. После отмены ограничений выезжать за пределы страны смогут все желающие.

"Я бы хотел подчеркнуть, что отъезд никак не меняет условий прибытия, правила изоляции и прочего", – заявил на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Его слова подтвердил и премьер-министр Саулюс Сквернялис, сказав, что выехать из Литвы будет несложно, а вот возвращение будет нелегкой задачей - необходимо будет провести 14 дней в самоизоляции.

До сих пор на рынках можно было продавать только продукты питания. Сейчас разрешена торговля всеми товарами.

По-прежнему действует правило - в помещении на 1 человека должно приходиться 10 кв. м, надо регулировать поток покупателей, в очереди необходимо соблюдать дистанцию в два метра.

Также разрешен более свободный порядок ношения масок. Если до сих пор в общественных местах нельзя было ходи без маски (исключение касалось лишь кафе, где люди едят и пьют), то сейчас маску можно не носить за пределами населенного пункта (города, городка, деревни, хутора, садоводческого товарищества) и когда в радиусе 20 м поблизости нет людей. Маски также не нужно надевать в автомобиле, когда водитель и пассажиры - родственники. Маски не надо носить детям до 6 лет.

Также разрешили возобновить предоставление плановых процедур в сфере здравоохранения, однако больницы должны оставить резервные койки для возможных больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига 28 апреля сказал, что сами поликлиники и клиники будут решать, когда начать предоставление плановой помощи. Все будет зависеть от их готовности.

Правительство также рассматривало возможность разрешить небольшие мероприятия на открытом воздухе с участием до 10 человек, однако это предложение не было принято, сообщили BNS представители правительства.

Правительство также разрешило практические занятия по вождению водных транспортных средств и мотоциклов, когда инструктор и ученик используют различные транспортные средства. Премьер отметил, что если ситуация будет оставаться стабильной, то можно будет возобновить и уроки вождения.