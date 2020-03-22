Правительство Литвы сегодня собирается на внеочередное заседание

До сих пор гражданам других стран разрешается ехать транзитом через Литву без срочных остановок.

После 00.00 ч. 24 марта транзит будет возможен только по железной дороге без остановок (за исключением необходимых остановок, включая случаи выполнения международных дипломатических и (или) консульских обязательств).