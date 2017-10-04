"Они уже шесть лет обещают провести эти стресс-тесты, и это обещание все еще в силе, а перед заседанием комитетов Конвенции Эспоо даются все новые обещания, поэтому нужно осторожно относиться к этому.
Конечно, мы требуем это сделать согласно методологии Евросоюза. Посмотрим, будет ли это выполнено, однако, хочу подчеркнуть, что это не единственная просьба или требование", - заявил BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Он отметил, что Литва продолжает критиковать выбор площадки для строительства, консультации и согласование с соседями. Министр отмечает, что станция строится в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса, без учета плотности населения.
Вице-министр энергетики Симонас Шатунас отметил, что стресс-тесты не решают существенных проблем безопасности станции.
"Позиция Литвы по так называемым стресс-тестам остается прежней - они должны быть проведены в полном объеме, и должна быть реализованы в полном объеме, и все это согласно европейской методологии. Однако, одновременно мы отмечаем, что это не разрешит существенной проблемы - места строительства БелАЭС и выбора площадки, поскольку они избраны не должным образом, в нарушение международных требований", - сказал BNS С. Шатунас.
Беларусь обещает в октябре предоставить Еврокомиссии отчет белорусского "Госатомнадзора" о тестах БелАЭС в неблагоприятных условиях. Минск заверяет, что сами тесты проведены еще в декабре.
То, что Беларусь намерена предоставить результаты тестов ЕК, положительно оценил посол Германии в Минске Петер Деттмар. "Мы приветствуем то, что Беларусь проводит тестирование в неблагоприятных условиях", - цитирует слова посла новостное агентство "Интерфакс".
На вопрос о том, ослабляет ли позицию Литвы поддержка стресс-тестов со стороны дипломатов других стран, Л. Линкявичюс ответил, что с осторожностью относится к сообщениям "Интерфакса". По словам министра, просто должностные лица, ответственные за безопасность БелАЭС, прекрасно знают ситуацию и опасения Литвы.
"Те, кто несут прямую ответственность, например комиссар Марош Шефчович, прекрасно информированы, я сам с ним встречался и ни раз, и ни два, он прекрасно знает о наших опасениях и поднимаемых вопросах.
Несколько дней назад я встречался с первым вице-председателем Комиссии Франсом Тимермансом, мы детально все обсудили, он прекрасно информирован. Я считаю, что те, кто интересуются - прекрасно информированы", - заверил министр.
Литва является основным критиком БелАЭС - она намерена блокировать импорт производимой станцией электроэнергии, а также осложнить проект строительства.
65% жителей Литвы считают, что БелАЭС представляет угрозу безопасности страны, показал опрос общественного мнения, проведенный по заказу агентства BNS компаний рыночных и социологических исследований RAIT .
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