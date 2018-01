"Они уже шесть лет обещают провести эти стресс-тесты, и это обещание все еще в силе, а перед заседанием комитетов Конвенции Эспоо даются все новые обещания, поэтому нужно осторожно относиться к этому. Конечно, мы требуем это сделать согласно методологии Евросоюза. Посмотрим, будет ли это выполнено, однако, хочу подчеркнуть, что это не единственная просьба или требование", - заявил BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Статьи по теме: Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая "бомба" Минск раскритиковал реакцию Вильнюса: не надо из ученых делать штирлицев и бондов Он отметил, что Литва продолжает критиковать выбор площадки для строительства, консультации и согласование с соседями. Министр отмечает, что станция строится в 50 километрах от столицы Литвы Вильнюса, без учета плотности населения. Вице-министр энергетики Симонас Шатунас отметил, что стресс-тесты не решают существенных проблем безопасности станции. "Позиция Литвы по так называемым стресс-тестам остается прежней - они должны быть проведены в полном объеме, и должна быть реализованы в полном объеме, и все это согласно европейской методологии. Однако, одновременно мы отмечаем, что это не разрешит существенной проблемы - места строительства БелАЭС и выбора площадки, поскольку они избраны не должным образом, в нарушение международных требований", - сказал BNS С. Шатунас. Беларусь обещает в октябре предоставить Еврокомиссии отчет белорусского "Госатомнадзора" о тестах БелАЭС в неблагоприятных условиях. Минск заверяет, что сами тесты проведены еще в декабре. То, что Беларусь намерена предоставить результаты тестов ЕК, положительно оценил посол Германии в Минске Петер Деттмар. "Мы приветствуем то, что Беларусь проводит тестирование в неблагоприятных условиях", - цитирует слова посла новостное агентство "Интерфакс". На вопрос о том, ослабляет ли позицию Литвы поддержка стресс-тестов со стороны дипломатов других стран, Л. Линкявичюс ответил, что с осторожностью относится к сообщениям "Интерфакса". По словам министра, просто должностные лица, ответственные за безопасность БелАЭС, прекрасно знают ситуацию и опасения Литвы. "Те, кто несут прямую ответственность, например комиссар Марош Шефчович, прекрасно информированы, я сам с ним встречался и ни раз, и ни два, он прекрасно знает о наших опасениях и поднимаемых вопросах. Несколько дней назад я встречался с первым вице-председателем Комиссии Франсом Тимермансом, мы детально все обсудили, он прекрасно информирован. Я считаю, что те, кто интересуются - прекрасно информированы", - заверил министр. Литва является основным критиком БелАЭС - она намерена блокировать импорт производимой станцией электроэнергии, а также осложнить проект строительства. 65% жителей Литвы считают, что БелАЭС представляет угрозу безопасности страны, показал опрос общественного мнения, проведенный по заказу агентства BNS компаний рыночных и социологических исследований RAIT .











