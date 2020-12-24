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Правительство Литвы в среду решило не менять правила перемещения в круговых муниципалитетах - между городами и их районами.
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Снижавшаяся мобильность в начале недели снова увеличилась (...) Я предлагаю воздержаться от решений, которые значительно увеличат мобильность, особенно в праздничные дни, когда мы просим людей оставаться дома", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Внести изменения в порядок перемещения между круговыми муниципалитетами правительству предлагала комиссия по экстремальным ситуациям, с учетом данных полиции.

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По данным полиции, многие горожане связаны с районами и жители районов с городами, это было бы профилактикой заторов и помогло бы облегчить работу полицейских во время контроля. Сейчас полиция дежурит на блокпостах, ей помогают пограничники, стрелки и сотрудники военной полиции.

Контроль осуществлялся и на минувших выходных, на этой неделе - со среды по воскресенье, а на следующей контроль будет осуществляться во время Нового года и в выходные дни.

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