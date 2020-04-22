По словам заместителя гендиректора Regitrа Саулюса Шуминаса, экзамен на категорию B можно будет начать сдавать с начала мая.
"Перед экзаменом надо подготовить транспортные средства, подумать о средствах защиты, да и опыт нужен, завтра начинаются экзамены для водителей на категории C и CE. Может, что-то пойдет не так, как планировали, поэтому мы хотим подготовиться", – сказал Шуминас.
Он сказал, что экзамена на категорию В ждет больше всего людей – до карантина зарегистрировались около 5000 человек. Однако представители компании надеются, что не все они сразу зарегистрируются на сдачу экзамена.
"Со среды экзамен могут сдавать будущие мотоциклисты. Весной это самый популярный экзамен. Его до карантина хотели сдать 700 человек. Но сейчас мы видим, что не все они спешат регистрироваться, есть свободное время", – сказал Шуминас.
Он заверил, что во время каждого экзамена используют средства защиты - респираторы, защитные щитки, одноразовые перчатки.
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