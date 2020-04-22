"Поскольку в Литве сейчас проводят не только рекордное количество лабораторных исследований, но и количество случаев коронавируса фиксируется рекордно небольшое, логично продвижение вперед, смягчая некоторые условия", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

В среду правительство Литвы решило, что второй этап смягчения карантина начнется 29 апреля.

Министр здравоохранения сказал, что со следующей недели появятся исключения и в порядке ношения масок: их не надо будет надевать в уличных кафе и во время принятия пищи в кафе.

Со следующей недели можно будет сдавать экзамены на вождение в Regitra, играть в гольф, заниматься спортом на улице, посещать зоологические и ботанические сады, музеи и библиотеки. Откроются салоны красоты.

В среду также стало известно, что правительство намерено разрешить работу всех магазинов, включая те, которые находятся в торговых центрах. Они смогут открыться с четверга.

Об этом BNS сообщил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По его словам, правило входа снаружи отменяется, однако важно обеспечивать безопасность и дистанцию между людьми.