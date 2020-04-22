"Поскольку в Литве сейчас проводят не только рекордное количество лабораторных исследований, но и количество случаев коронавируса фиксируется рекордно небольшое, логично продвижение вперед, смягчая некоторые условия", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
В среду правительство Литвы решило, что второй этап смягчения карантина начнется 29 апреля.
Министр здравоохранения сказал, что со следующей недели появятся исключения и в порядке ношения масок: их не надо будет надевать в уличных кафе и во время принятия пищи в кафе.
Со следующей недели можно будет сдавать экзамены на вождение в Regitra, играть в гольф, заниматься спортом на улице, посещать зоологические и ботанические сады, музеи и библиотеки. Откроются салоны красоты.
В среду также стало известно, что правительство намерено разрешить работу всех магазинов, включая те, которые находятся в торговых центрах. Они смогут открыться с четверга.
Об этом BNS сообщил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По его словам, правило входа снаружи отменяется, однако важно обеспечивать безопасность и дистанцию между людьми.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая откроются все магазины (1)
Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако...
Представитель парикмахеров: надеемся, что клиенты сами во имя солидарности доплатят по несколько евро (172)
Президент ассоциации парикмахеров и работников...
Министр: Неменчине будет закрыт как минимум до выходных
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...
Министр образования Литвы: предлагаем работать удаленно до лета (5)
Министр науки, образования и спорта Литвы Альгирдас...
Со среды декларации могут подавать все жители Литвы (9)
22 апреля начинается второй этап подачи деклараций за 2019...