aA
Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако на следующей неделе будет начат второй этап смягчения его условий. Это означает, что при соблюдении определенных правил, начнут работать уличные кафе, салоны красоты, библиотеки, зоопарки и другие места.
Karantinas
Karantinas
© Unsplash

"Поскольку в Литве сейчас проводят не только рекордное количество лабораторных исследований, но и количество случаев коронавируса фиксируется рекордно небольшое, логично продвижение вперед, смягчая некоторые условия", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Статьи по теме:
Министр образования Литвы: предлагаем работать удаленно до лета  (5)
Сколько воды жители Литвы используют во время карантина: данные удивляют  (7)

В среду правительство Литвы решило, что второй этап смягчения карантина начнется 29 апреля.

Министр здравоохранения сказал, что со следующей недели появятся исключения и в порядке ношения масок: их не надо будет надевать в уличных кафе и во время принятия пищи в кафе.

Со следующей недели можно будет сдавать экзамены на вождение в Regitra, играть в гольф, заниматься спортом на улице, посещать зоологические и ботанические сады, музеи и библиотеки. Откроются салоны красоты.

В среду также стало известно, что правительство намерено разрешить работу всех магазинов, включая те, которые находятся в торговых центрах. Они смогут открыться с четверга.

Об этом BNS сообщил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. По его словам, правило входа снаружи отменяется, однако важно обеспечивать безопасность и дистанцию между людьми.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Второй этап смягчения карантина в Литве: со следующей недели откроются уличные кафе и салоны красоты (87)

Минздрав Литвы 21 апреля зарегистрировал проект...

Министр: во время карантина работу потеряли 30 тысяч человек (4)

Из-за коронавирусного кризиса в Литве потеряли работу...

TOP новостей

Karantinas

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая  откроются все магазины (1)

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако...

Grožio salonas Jolanta Mačiulienė

Представитель парикмахеров: надеемся, что клиенты сами во имя солидарности доплатят по несколько евро (172)

Президент ассоциации парикмахеров и работников...

Министр: Неменчине будет закрыт как минимум до выходных

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

Министр образования Литвы: предлагаем работать удаленно до лета (5)

Министр науки, образования и спорта Литвы Альгирдас...

Со среды декларации могут подавать все жители Литвы (9)

22 апреля начинается второй этап подачи деклараций за 2019...

|Maža didelių žinių kaina