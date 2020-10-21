Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул

Согласно проекту постановления в обязательном порядке будут регистрировать посетителей мест развлечений, досуга, общепита и других мест. Это поможет выявить контакты в случае необходимости.

Приняты также решения по соблюдению дистанции в букмекерских конторах.

"Эти меры улучшат управление инфекцией – выявление контактов и их изоляцию. Практика показывает, что из-за нехватки средств сложно отследить контакты в местах массового скопления людей, особенно в барах, ночных клубах и в других местах развлечений, привлекающих большой поток людей, что затягивает процесс проведения эпидемиологического расследования и увеличивает нагрузку на специалистов. Это средство позволит идентифицировать цепочку распространения инфекции и организовать процесс эпидемиологических исследований", – пояснено это решение.

Кроме того, время работы всех заведений общепита и мест развлечения и досуга сокращается с 7 до 24 ч. В другое время заведения общепита могут работать, если предоставляют услугу на вынос.

Сообщается также, что в букмекерских конторах и тотализаторах важно контролировать действующие требования безопасности и дистанции.

Эти поправки вступят в силу с 26 октября, чтобы бизнес успел подготовиться.

С 26 октября начнутся школьные каникулы, которые продлят удаленным обучением, сказал министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс.

В школы дети вернутся с 9 ноября.