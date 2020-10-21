Согласно проекту постановления в обязательном порядке будут регистрировать посетителей мест развлечений, досуга, общепита и других мест. Это поможет выявить контакты в случае необходимости.
Приняты также решения по соблюдению дистанции в букмекерских конторах.
"Эти меры улучшат управление инфекцией – выявление контактов и их изоляцию. Практика показывает, что из-за нехватки средств сложно отследить контакты в местах массового скопления людей, особенно в барах, ночных клубах и в других местах развлечений, привлекающих большой поток людей, что затягивает процесс проведения эпидемиологического расследования и увеличивает нагрузку на специалистов. Это средство позволит идентифицировать цепочку распространения инфекции и организовать процесс эпидемиологических исследований", – пояснено это решение.
Кроме того, время работы всех заведений общепита и мест развлечения и досуга сокращается с 7 до 24 ч. В другое время заведения общепита могут работать, если предоставляют услугу на вынос.
Сообщается также, что в букмекерских конторах и тотализаторах важно контролировать действующие требования безопасности и дистанции.
Эти поправки вступят в силу с 26 октября, чтобы бизнес успел подготовиться.
С 26 октября начнутся школьные каникулы, которые продлят удаленным обучением, сказал министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс.
В школы дети вернутся с 9 ноября.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул ограничено время работы кафе и баров (23)
В среду правительство Литвы приняло новые правила и...
Премьер Литвы: весть для тех, кому не хватало запретов - они возвращаются (9)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис до сих пор...
Прогноз относительно коронавируса в Литве: 2-4 недели могут стать критическими Верига просит без надобности не выходить из дома (51)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще в...
Локальный карантин в Литве введут еще в 12 муниципалитетах (11)
На заседании правительства Литвы было принято...
Побочный эффект повышения минималки в Литве: вырастут зарплаты у дальнобойщиков (12)
После того как правительство Литвы утвердило планы в...