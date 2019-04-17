Предлагается установить, что квоту на год будет определять глава Службы занятости, который утверждает и список профессий, представителей которых не хватает в Литве.
В соответствии с предложением, первую квоту могли бы установить на 2021 год. Предлагают сделать так, чтобы на высококвалифицированных специалистов эта квота не распространялась.
Вице-министр внутренних дел Дарюс Урбонас сказал, что после того как квота будет исчерпана въезд иностранцев автоматически ограничиваться не будет, но работать в Литве они смогут только после того, как проведут тестирование рынка труда и получат разрешение Службы занятости.
В представленных проектах предусмотрены более благоприятные условия для иностранцев из экономически сильных стран, с которыми действует безвизовый режим.
Среди таких стран - Австралия, Япония, США, Канада, Южная Корея и Новая Зеландия. Их гражданам предлагают давать временный вид на жительство, действующий до 3 лет, и разрешить привозить семью.
Урбонас сообщил, что после Brexit в числе этих стран окажется и Великобритания. По данным правительства Литвы, в прошлом году на работу в литовские компании приехали 52 000 работников из третьих стран.
Большая часть приезжих - украинцы.
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