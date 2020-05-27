Правительство Литвы предлагает продлить карантин до 16 июня

Правительство в среду также рассмотрит и другие связанные с карантином изменения - продление времени работы кафе, разрешение проводить спортивные соревнования со зрителями.
Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сказал журналистам в сейме, что карантин будет предложено продлить до конца июня.
Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта. Сейчас он действует до 31 мая.
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