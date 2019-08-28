Правительство Литвы планирует запретить использование диких животных в цирке

В среду литовское правительство предложило парламенту запретить использование диких млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных во время выступлений в цирке.
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Министерство окружающей среды утверждает, что использование животных в цирке не согласуется со стандартами их благополучия, поскольку против них используется насилие, животных перевозят с одного места на другое на тысячи километров, их держат закрытыми в прицепах грузовиков, где невозможно обеспечить их потребности.

На минувшей неделе вопрос животных в цирке был отложен, поскольку до конца не были согласованы предлагаемые положения проекта с Министерством сельского хозяйства, которое администрирует Реестр хозяйственных животных.

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По сообщению Министерства окружающей среды, запрет не предотвратит использование животных в стационарных местах, например, выступления дельфинов в дельфинариумах.

Если предложение будет одобрено в Сейме, то оно вступит в силу с ноября 2020 года. Цирковых животных можно будет содержать до их естественной смерти, с запретом размножения.

Использование животных в цирке ограничивают 24 государства Европы.

Кроме того, правительство Литвы предлагает, чтобы при желании ввоза в Литву трофеев из диких животных из третьих стран, за исключением косулей, лосей, оленей или прочих животных, охота на которых разрешена, требовалось разрешение.

Также предлагается обязать владельцев земельных участков и водоемов уничтожать инвазивные виды растений.

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