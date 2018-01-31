Также намечено, что если будет укреплен академический и научный потенциал ЕГУ, то он сможет подать заявку на получение нового разрешения.
Такое решение предложило Министерство образования и науки Литвы. Возможности дальнейшей работы ЕГУ правительство должено рассмотреть на своем совещании в среду.
Принять решение об отзыве разрешения ЕГК осуществлять обучение студентов министр образования и науки должна до 26 февраля.
Объявивший о негативной оценке ЕГУ в декабре прошлого года Центр оценки качества обучения (ЦОКО) говорит, что такая оценка является основанием для отзыва разрешения на осуществление обучения и связанной с обучением деятельности. В 2014 году деятельность ЕГУ тоже получила негативные оценки, тогда университет получил аккредитацию только на три года. В новом отчете негативные отзывы получили стратегическое управление и научная и(или) художественная деятельность ЕГУ.
ЕГУ не согласен с такими результатами институциональной оценки университета. По словам руководства университета, реформы, проведенные в 2015–2017 годах, оказали существенное влияние на развитие стратегического управления, обучения в университете, что признали и доноры ЕГУ на состоявшейся в ноябре этого года конференции доноров. Университет также сообщил, что обратился в Министерство образования и науки с официальным предложением относительно взаимоприемлемого соглашения, которое позволило бы белорусскому университету продолжить работу в Вильнюсе.
ЕГУ - частный университет, который был учрежден в 1992 году в Минске и впоследствии был закрыт белорусскими властями. В 2004 году университет принял приглашение литовского правительства и переехал в Вильнюс. Сейчас в ЕГУ обучается почти 800 студентов, 95% из них - белорусы.
Среди доноров университета - Евросоюз, правительство Литвы, американская некоммерческая организация Friends of EHU, специальная созданная в Германии организация.
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