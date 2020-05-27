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Правительство Литвы в среду намерено снова продлить всеобщий карантин, однако сделать очередные послабления.
Правительство Литвы планирует продлить карантин, но сделать очередные послабления
© DELFI / Andrius Ufartas

Премьер-министр Саулюс Сквернялис во вторник сказал журналистам в сейме, что предлагается продлить карантин до конца июня. Последнее продление действует до 31 мая.

По его словам, в среду правительство также планирует утвердить эпидемиологические критерии, которые будут определять необходимость карантина.

Премьер сказал, что в среду также планируется принять ряд послаблений в карантинном режиме.

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Планируется с 1 июня отменить контроль на границе с Латвией - не останется никаких КПП и проверок.

Будет рассмотрена возможность разрешить кафе и ночным клубам продлить работу на час - до 23 часов.

Также с начала июня предлагается разрешить командные игры для любителей - баскетбол, футбол - на открытом воздухе, а также проводить спортивные мероприятия со зрителями.

В среду кабмин намерен узаконить утвержденный на прошлой неделе план условий организации мероприятий. С 1 июня в закрытых помещениях можно будет проводить мероприятия с участием до 100 человек, а на открытом воздухе - с участием до 300 человек с соблюдением дистанции в два метра.

В среду правительство также намерено отменить действующий сейчас запрет собираться в общественных местах не более чем пяти лицам, если они не являются членами одной семьи.

Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.

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