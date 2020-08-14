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После того как правительство Литвы решило не обновлять список стран с серьезной ситуацией в связи с коронавирусом, а вместо этого пересмотреть ситуацию в понедельник, профессор Витаутас Касюлявичюс обсудил на своей странице в фейсбуке ситуацию с коронавирусом в Польше, Германии и Италии.
Правительство Литвы планирует перемены, профессор назвал самый большой риск в зарубежных странах
© DELFI / Andrius Ufartas

В четверг правительство Литвы сообщило, что по теперешним показателям в список, подверженных стран, попала бы большая часть стран ЕС.

Касюлявичюс писал, что по данным из Польши за последние две недели, в некоторых регионах этой страны ситуация лучше, чем в Литве.

"Если посмотреть на карту риска, то увидим, что в Сувалках индекс заболевания COVID–19 ниже, чем в Литве, а в Варшаве - выше", – писал профессор. Гданьск тоже достаточно опасное место для путешествий.

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Несмотря на то, что ситуация в Сувалках неплохая, надо не забывать об одном аспекте.

"Казалось бы, что поездки литовцев за покупками опасности не представляют, если они не едут вглубь Польши. Только надо не забывать, что самый высокий риск заражения в густонаселенных местах, особенно в городах. Те места Польши, где есть аэропорты, крупные города, крупные транспортные узлы, там и случаев COVID–19 больше: это Варшава, Гдыня, Гданьск", – заметил Касюлявичюс.

Что касается Германии, то, по словам профессора, опаснее всего обстановка там в аэропортах или крупных городах рядом с ними.

"На значительной части Германии индекс COVID–19 ниже, чем в Литве, но как обойти риск, если туда можно добраться только на самолете в города, где риск выше? Ну, еще можно на пароме", – писал он.

В Италии, по словам профессора, статистика не блещет в трех регионах.

"В Италии по индексу COVID–19 лидируют Лигурия, Венеция и Сицилия", – заметил Касюлявичюс.

Delfi напоминает, что в четверг в Литве зафиксировали 22 случая коронавируса.

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