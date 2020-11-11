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Правительство Литвы в среду уточнило решение об условиях всеобщего карантина в Литве. В проекте, зарегистрированном Минздравом, предлагали отказаться и от масок в начальной школе. Правитетельство одобрило это предложение.
Правительство Литвы отменило обязательное ношение масок в начальной школе
© DELFI / Tomas Vinickas

Маски для детей детсадовского, дошкольного и младшего школьного возраста были отменены.

Это значит, что в масках в школе должны будут находиться ученики 5-12 классов.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига объяснил, почему было принято такое решение - его вызвало возмущение в обществе.

"Мы собрали много информации из разных стран об использовании масок. Практика очень разная, от масок для всех возрастных групп, до вообще отсутствия регламента. (…) Поскольку в обществе возникло возмущение, мы решили корректировать постановление", – сказал министр.

Портал напоминает, что карантин в Литве ввели 7 ноября до 29 ноября включительно.

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