Правительство Литвы отменило обязательное ношение масок в начальной школе

Маски для детей детсадовского, дошкольного и младшего школьного возраста были отменены.

Это значит, что в масках в школе должны будут находиться ученики 5-12 классов.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига объяснил, почему было принято такое решение - его вызвало возмущение в обществе.

"Мы собрали много информации из разных стран об использовании масок. Практика очень разная, от масок для всех возрастных групп, до вообще отсутствия регламента. (…) Поскольку в обществе возникло возмущение, мы решили корректировать постановление", – сказал министр.

Портал напоминает, что карантин в Литве ввели 7 ноября до 29 ноября включительно.