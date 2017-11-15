"Такое обязательство не улучшит ни оценку налогового риска, ни налоговый контроль, поскольку уже сейчас есть ряд мер, позволяющих получать из третьих стран информацию об имуществе граждан.Если ввести всеобщее декларирование имущества, то это будет непропорциональное административное бремя для жителей и большие административные расходы", – сказал в среду глава Минфина Вилюс Шапока.

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По подсчетам Государственной налоговой инспекции (ГНИ), только административные расходы составят 912 000 евро в год.

По предложению премьер-министра Саулюса Сквернялиса Минфин оценил возможность введения обязательного декларирования имущества служащим общественного сектора.

"Есть ли возможность, не вводя всеобщее декларирование, ввести обязательное декларирования имущества работниками сектора общественных финансов, всеми, кто получает средства их бюджета государства или мэрий", – вопрошал Сквернялис.

Шапока сказал, что, по его мнению, это возможно.

Правительство одобрило предложение членов фракции соцдемов Андрюса Палёниса и Артураса Скарджюса, чтобы имущество декларировало больше жителей, а декларации были общедоступными. По их мнению, декларации должны предоставлять все без исключения руководители бюджетных ведомств, их заместители и члены их семей, заместители руководителей государственных учреждений и ведомств мэрий и члены их семей.

В конце сентября парламент одобрил предложение этих депутатов с 2018 года узаконить всеобщее декларирование имущества, если это одобрит правительство. Последнее голосование в парламенте состоится после того, как свой вердикт вынесет правительство.

В законе уже сейчас есть список людей, которые обязаны декларировать имущество и доходы, – это обязаны делать главы бюджетных ведомств, их заместители и члены семей.