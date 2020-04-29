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29 апреля правительство Литвы одобрил еще несколько послаблений: жители смогут выезжать за пределы страны, с 10 мая разрешат возобновить авиасообщение, на открытых пространствах смогут проходить небольшие мероприятия. Большая часть новых правил вступит в силу с 30 апреля.
Правительство Литвы определилось со смягчением карантина: многие правила вступят с 30 апреля
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Ситуация остается достаточно хорошей, надо думать, как идти вперед с определенными решениями", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Послабления, связанные с мероприятиями предлагают ввести с 4 мая, а с 10 мая разрешают авиасообщение. Все другие новшества вступают в силу с 30 апреля.

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Откроются все торговые места, включая рынки, разрешаются все формы досуга на открытом воздухе при обеспечении безопасной дистанции. Многие правила, за исключением авиасообщения, вступят в силу с 4 мая. До сих пор из Литвы могли уехать только граждане других стран и лица, который выезжали за пределы страны на работу.

До сих пор на рынках можно было продавать только продукты питания. Сейчас разрешена торговля всеми товарами.

Также разрешен более свободный порядок ношения масок. Если до сих пор в общественных местах нельзя было ходи без маски (исключение касалось лишь кафе, где люди едят и пьют), то сейчас маску можно не носить за пределами населенного пункта (города, городка, деревни, хутора, садоводческого товарищества) и когда в радиусе 20 м поблизости нет людей. Маски также не нужно надевать в автомобиле, когда водитель и пассажиры - родственники.

Также планируют возобновить предоставление плановых процедур здравоохранения, однако больницы должны оставить резервные койки для возможных больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига 28 апреля сказал, что сами поликлиники и клиники будут решать, когда начать предоставление плановой помощи. Все будет зависеть от их готовности.

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