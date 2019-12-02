Глава Минфина Вилюс Шапока сказал, что направления бюджета остались те же. Это реалистический бюджет, нацеленный на уменьшение нищеты, компромиссный и сбалансированный бюджет,отвечающий фискальной дисциплине.

Patobulintas biudžetas 2020 m. © Finansų ministerija

"Бюджет остается профицитным - 0,2%", – сказал Шапока. Он заметил, что доходы бюджета могут увеличиться почти на 14 млн. евро, а расходы - почти на 60 млн. евро.

Информационное агентство BNS отмечает, что правительство предлагает увеличить доходы на 0,1% (13,873 млн. евро) до 11,559 млрд. евро, расходы – на 0,4% (55,246 млн. евро) до 12,705 млрд. евро. Дефицит бюджета составит 1,146 млрд. евро – на 3,7% (на 41,375 млн. евро) больше, чем в первичном варианте.

Что касается финансирования основных сфер, он сказал, что оно не меняется.

"Дополнительно планируем 10,3 млн. евро выделить на зарплаты работников системы образования", – сказал Шапока.

В усовершенствованном проекте предусмотрено повышение зарплат работников сферы культуры с 1 января 2020 года, а образования - с 1 сентября 2020 года в среднем на 10%, по сравнению с зарплатами в конце этого года.

Patobulintas biudžetas 2020 m. © Finansų ministerija

"Другие сферы - это повышение зарплат врачей - около 40 млн. евро, пожарных-спасателей 4 млн., полицейских – 3,5 млн. евро", – сказал Шапока.

Patobulintas biudžetas 2020 m. © Finansų ministerija

Глава Минфина сказал, что сумма, выделяемая на зарплаты учителям, если одобрит парламент, увеличится на 15,6 млн., преподавателям и ученым – на 4,6 млн., воспитателей детских садов – 11,2 млн. На библиотеки выделят на 0,3 млн. больше, на зарплаты работников сферы культуры - 6,4 млн. евро, а финансирование учреждений, которые зависят от Минкульта, увеличится на 1,12 млн. евро.

Что касается работников, то предлагается увеличить необлагаемый налогами минимум на 50 евро до 350 евро, а минимальную зарплату с 555 до 607 евро.

Patobulintas biudžetas 2020 m. © Finansų ministerija

На страхование в случае безработицы выделят 216,9 млн. евро – на 22 млн. или 11,3% больше. Среднее пособие по безработице увеличится на 8,1% до 291,9 евро.

Агентство ELTA сообщает, что в плане правительства указано, что пенсия по старости с 1 января 2020 года в среднем увеличится на 30 евро (с 345 до 375 евро), а универсальные "детские" деньги увеличат с 1 июля 2020 года (до 60 евро). С 1 января до 90 евро увеличат "детские" деньги детям из многодетных, малоимущих семей и детям-инвалидам.

Patobulintas biudžetas 2020 m. © Finansų ministerija

Этот проект правительство передаст на рассмотрение в парламент Литвы.