Правительство Литвы одобряет уравнивание льгот на транспорт для детей

Согласно проекту, появится право на приобретение билета для детей до 7 лет на проезд в общественном и междугородном транспорте дальнего и ближнего назначения (автобусах, поездах) с 50% скидкой (покупка билета с отдельным местом).
"Сейчас если родители едут с ребенком до 7 лет, то могут не брать на него билет, но в таком случае он должен сидеть на коленях у родителей. Если родители хотят купить билет для такого ребенка, то должны платить полную цену. Между тем билеты для детей 7-10 лет стоят 50%", – сказал на заседании правительства министр Рокас Масюлис.
По его словам, это будет стоить 450 000 евро в год.
"Раньше на это не обращали внимания, сейчас есть возможность внести поправку. Мы обсуждали вопрос с Минфином, сколько это может стоить. Возможно, это будет 450 000 евро в год, поэтому предлагают, чтобы новое правило вступило в силу с 2020 года, поскольку проект бюджета на 2019 год уже подготовлен, в нем на это средства не выделены", – заметил Масюлис.
Такую поправку предложила депутат, член фракции соцдемов Довиле Шакалене. Этот вопрос должен еще обсудить и принять парламент Литвы.
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