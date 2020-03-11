Правительство Литвы одобрило установку памятника президенту Сметоне на проспекте Гедиминаса

Памятник предлагается установить на проспекте Гедиминаса у дома номер 13.

"Трудно было бы найти другую такую личность, которая могла бы сравниться с Антанасом Сметоной в довоенной Литве. Мы обязаны должным образом почтить и увековечить эту трагическую личность, первого президента Литвы, который дольше других занимал этот пост, яркого интеллектуала, активного общественного деятеля, страстного хранителя литовскости, талантливого публициста, создателя современной Литвы, творческого и решительного политика, который активно боролся за территориальную целостность Литвы", – сказал первый заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис.

Минкульт обязали до 1 октября 2020 года организовать конкурс на создание памятника и пространства для него. Минфин обязали учесть в бюджете на 2021 г. 250 000 евро на памятник и оборудование пространства.

Было также решено, что канцелярия правительства обратиться в Национальную земельную службу за получением разрешения на установку памятника на государственной земле по адресу проспект Гедиминаса, 13.

Пространство по этому адресу напрямую связано с историей воссоздания нашего государства. В 1918 г. на месте нынешнего здания по этому адресу стояло здание, в котором работал Государственный совет. Его возглавлял Сметона. Там заседало первое правительство под руководством Аугустинаса Вольдемараса и Миколаса Шлежявичюса. В этом здании издавали периодическое информационное издание "Новости временного правительства". Об этих исторических фактах свидетельствуют памятные доски на здании.