По словам вице-министра здравоохранения Альгирдаса Шешелгиса, это было бы осуществлением международных обязательств.

"Сейчас подобные соглашения подписаны с Украиной и Беларусью. Живущие временно или постоянно в этих странах жители, которые получают литовскую пенсию, получают бесплатные услуги здравоохранения. Поэтому и мы должны гарантировать обеспечение социальных гарантий и услуг здравоохранения в обеих странах, а также выполнять международные соглашения", - сказал Шешельгис.

Литва является полноправным членом международного сообщества, а также участником Венской конвенции, значит, она должна выполнять обязательства, вытекающие из международного сотрудничества.

После вступления в силу предложенных поправок в соответствии с действующими на данный момент соглашениями, ОНЗ за счет государства будут страховать и граждан Украины и Беларуси, у которых есть временный или постоянный вид на жительство в Литве, получающие у себя на родине любого рода пенсии.