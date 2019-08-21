Литовское правительство одобрило решение со следующего года увеличить на три евро до 176 евро базовый размер служебного оклада – от него зависит зарплата государственных служащих.
© DELFI / Karolina Pansevič

В среду это решение утвердило правительство, окончательное слово теперь – за Сеймом.

По словам министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, повышение служебного оклада коснется всех госслужащих, сотрудников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, государственных должностных лиц, судей, военнослужащих и политиков.

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Министр сказал, что это делается для проведения в жизнь положения Национального коллективного договора.

"После установления этого размера зарплата 200 000 работников и другие установленные в правовых актах выплаты увеличатся на сумму от 12 до 96,90 евро – от работника с самой маленькой зарплатой, работающего по трудовому договору, до председателя Конституционного суда", – сказал Л. Кукурайтис на заседании правительства.

По его словам, в бюджете следующего года на это предусмотрено 60 млн евро.

В число этих работников попадают и педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, социальные работники.

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