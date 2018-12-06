Характеристика насилия в законе не меняется, однако предлагается отказаться от установки уровня угрозы и перейти к оценке ситуации и потребностей ребенка. Отныне забрать ребенка у родителей или опекуна можно будет лишь в крайнем случае.

Даже в том случае, если установят, что ребенок нуждается в защите, его сразу забирать не будут, сначала эту безопасность попытаются обеспечить путем временного присмотра.

Временный присмотр могут обеспечить родственники и другие эмоционально близкие люди, безопасное окружение могут создать в кризисном центре, куда ребенка поместят с одним из родителей, который не представляет опасности для жизни и здоровья ребенка.

Глава Соцмина Линас Кукурайтис подчеркнул, что временный присмотр может стать своеобразной "подушкой", защищающей ребенка от изъятия из семьи.

"Этой поправкой мы хотим подчеркнуть, что изъятие ребенка из семьи решением суда должно быть крайней мерой, когда другие меры не работают. Но в любом случае очень важно продолжать сотрудничество с родителями и защита ребенка от насилия", - сказал министр.

По данным Департамента статистики, в 2017 году из-за насилия в ближайшем окружении погибли 6 детей. По данным Департамента полиции, в 2018 году от насилия в семье не погиб ни один ребенок.