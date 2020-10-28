Правительство Литвы одобрило отмену всех мероприятий и собраний

В подготовленном МВД проекте постановления сказано, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отмечает: "ограничение мероприятий как в помещениях, так и на улице, помогает снизить возможность заражения коронавируса в группах людей, поэтому рекомендуется при любом уровне заболевания".
В соответствии с проектом, исключение составляют следующие мероприятия и собрания: похороны, спортивные мероприятия без зрителей, культурные мероприятия в закрытом пространстве, если количество людей ограничено до 200, соблюдают дистанцию, люди находятся в масках, участников проверяют, регистрируют, разрешают находиться только на сидячих местах, на открытом пространстве могут проходить мероприятия с участием не больше 400 человек, соблюдают дистанцию, люди находятся в масках, участников проверяют, регистрируют, разрешают находиться только на сидячих местах.
Эти ограничения коснутся также массовых мероприятий и личных праздников.
В Литве в последние недели отмечается сильный рост новых случаев коронавируса, по новейшим данным, заболеваемость составляет 168,2 случая на 100 000 человек.
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