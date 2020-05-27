Правительство Литвы объявило критерии, по которым оценят возможность отмены карантина

Один из критериев – суммарный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 жителей за последние 14 дней не должен расти с того дня как были утверждены критерии.

По данным Минздрава, это основной показатель, по которому сравнивают страны ЕС. По данным на 22 мая, этот показатель в Литве составляют 5,9/100 000, в Латвии – 6,1, в Эстонии – 6.

Второй критерий – не меньше 90% зафиксированных за неделю случаев связаны с локализованными и управляемыми очагами. По данным Минздрава, на прошлой неделе установили 82 случая, из них 78 связаны с очагами, это 95,1%.

Третий критерий – среднее количество случаев заболевания за неделю не должно составлять больше 0,5% от общего количества проверенных образцов. На прошлой неделе в Литве, по данным Минздрава, проверили 38 993 образцов, из них положительный результат был в 82 или 0,22% случаях.

Четвертый критерий – за неделю должны установить не больше 5 привозных случаев. На прошлой неделе в Литве их было 4.

Правительство одобрило и предложение Минздрава о пересмотре решений по продлению карантина не реже чем раз в две недели.