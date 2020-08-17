Правительство Литвы обновило список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этот список включили Данию, Ирландию, Грецию, Великобританию, Ирландию, Непал.

Из списка вычеркнули Сан-Томе и Принсипи, Антигуа и Барбуда, Лесото, Монтсеррат.

Стоит отметить, что лицами, у которых был контакт, считаются люди, вернувшиеся или приехавшие из стран, включенных в список территорий с высоким уровнем заболеваемости, или путешествовавшие по ним.

Однако это не касается людей, которые путешествуют на самолетах, не выходя из аэропорта или едут из страны с низким уровнем заболеваемости, например, транзитом через Польшу, где останавливаются только для заправки машины, чтобы сходить в туалет и т.п.

Лицам, которые приехали из стран с высоким уровнем заболеваемости, или путешествовавших по ним, за исключением предусмотренных случаев, в Литве придется изолироваться.

Кроме того, если человек прибыл самолетом или на пароме, он обязан заполнить анкеты и передать их Национальному центру общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Если человек приехал на наземном транспорте, не позже чем в течение 12 часов с момента прибытия он должен зарегистрироваться в НЦОЗ.

Иностранцы, приехавшие из стран с высоким уровнем заболеваемости (25 и больше человек на 100 000 жителей за последние 14 дней), должны предъявить отрицательный результат теста (его надо сделать не позднее, чем за 72 ч. до прибытия).

Граждане Литвы и проживающие в Литве на законном основании лица, приехав из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом (25 и больше человек на 100 000 жителей за последние 14 дней), должны предъявить отрицательный результат теста (его надо сделать не позднее, чем за 72 ч. до прибытия) или в течение 24 ч. с момента прибытия в Литву позвонить по Горячей линии 1808 или в другое учреждение, где можно сделать тест и провериться на коронавирус.

Список стран, в которых уровень заболевания коронавирусом высокий, обновляют каждую неделю с учетом эпидемиологических показателей других стран.