По словам представителей пресс-службы правительства, такие льготы побудят работодателей принимать на работу молодых людей.
Однако, если молодые люди не все время трудовой деятельности будут платить налоги, их ждут небольшие пенсии.
Главная цель утвержденной в конце сентября стратегии правительства – обеспечить положительную перемену числа жителей и пропорциональную структуру возраста жителей.
Этого будут добиваться путем благоприятных условий при создании семьи, обеспечения контроля над потоками мигрантов и укрепления экономического благосостояния жителей Литвы. всего правительство ставит 17 задач, а документ содержит 116 пунктов.
В нем сказано, что стратегию осуществления плана демографической, интеграционной и миграционной политики на 2018-2030 гг правительство Литвы должно утвердить до 1 декабря 2018 года.
В стратегии сказано, что экономическое благосостояние граждан укрепит действенная интеграция в рынок труда.
"Молодые люди чаще всего эмигрируют сразу после окончания школы или университета, поскольку в Литве сложно сочетать учебу и работу. Чтобы снизить масштабы эмиграции молодежи, нужно обеспечить гибкий переход от учебы к рынку труда, проводить активную политику в этой сфере", – сказано в документе.
Представители правительства указали, что при решении этой проблемы надо ориентировать программу школы на воспитание практических навыков и побуждать получение трудовых навыков в Литве.
Об этом должны позаботиться Министерство науки и образования и Соцмин.
Правительство также рассматривает применение различных финансовых льгот при трудоустройстве молодежи.
"Это введение временных налоговых льгот (например, временно не платить налог на социальное страхование, если молодой человек впервые устраивается на работу)", – сказали представители правительства.
Согласно стратегии, надо подготовиться к принятию приезжающих в Литву или возвращающихся в Литву жителей, подготовиться к предоставлению консультаций.
Представители правительства напомнили, что центр "Выбираю Литву" действует при Департаменте миграции в Вильнюсе с 2015 г.
"В центре бесплатно консультируют по вопросам возвращение в Литву: какие первые шаги, социальные гарантии, здравоохранение, поход детей в школу, какие документы нужны и т.д.
Консультации предоставляют на литовском и английском языке по телефону, эл. почте, по Skype и в офисе или другом месте вживую. В сентябре 2018 г. запустили бесплатную линию для консультации литовцев в Великобритании, которые планируют вернуться на родину", – сказано в ответе DELFI.
В 2018 г. предоставили больше 1800 консультаций по телефону, эл. почте, на Facebook и вживую, в 2017 было 1050 консультаций, в 2016 г. – 453, в 2015 г. – 215.
За принятие плана демографической, интеграционной и миграционной политики проголосовали 77 депутатов парламента, 24 воздержались, а 3 были против.
Депутат Аушра Мальдейкене была против и назвала этот документ мертвым. "Он не будет работать только потому, что ее цель - это не человек, а неживая, аморфная и очень сложная теоретическая структура, по имени "экономика", – сказала она.
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