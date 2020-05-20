Правительство Литвы: новых послаблений со следующей недели не будет

В начале заседания глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что этот вопрос будет обсуждаться в следующую среду.
"Поскольку мы предлагаем рассмотреть этот вопрос на следующем заседании, с повестки дня этого, его снимают", – сказал Верига. Правительство такое решение одобрило.
Delfi напоминает, что на комитете по борьбе с COVID – 19 были приняты важные, но предварительные решения о проведении мероприятий летом.
С 1 июня в Литве предлагается разрешить проведение мероприятий с участием до 300 человек на открытых пространствах, впоследствии число участников предполагается увеличить, однако тысячных мероприятий нынешним летом не будет.
По предварительным данным, в закрытых помещениях с 1 июня можно проводить мероприятия с участием до 100 человек, с 16 июня – 150, с 1 июля – 200, с 16 июля – 250, с 1 августа – 300, с 16 августа – 350.
"Само собой разумеется, что на этих мероприятиях надо соблюдать все требования безопасности, соблюдать дистанцию, а в закрытых помещениях – соблюдать требования к заполненности зала", – писал в среду в фейсбуке премьер Саулюс Сквернялис.
Режим карантина из-за коронавируса в Литве введен 16 марта и пока продлен до 31 мая.
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