Правительство Литвы не одобряет предложение группы депутатов парламента в связи с введением льготного 9% НДС на продукты питания.
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Эту позицию правительство утвердило на заседании 30 января.

В справке постановления сказано, что если принять проект, предложенный депутатами Гедиминасом Киркиласом, Пятрасом Гимбарасом и Риманте Шалашявичюте, то госбюджет не получит до 337 млн. евро в год.

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"Это приведет к ухудшению баланса сектора власти, осложнит достижение фискальных целей, приведет к нарушению установленных правил фискальной дисциплины", - сказано в заключении правительства.

Кроме того, чтобы компенсировать потери, потребление продуктов питания должно увеличиться в два раза, а это маловероятно. Министр финансов Вилюс Шапока прежде говорил, что несмотря на то, что в Литве давно обсуждают вопрос льготного НДС на продукты, такая идея Литве не подходит.

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