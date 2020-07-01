Правительство Литвы не одобрило предложение парламента разрешить управление мотоциклами водителями категории Б

"Предложенное предложение не приемлемо с точки зрения безопасного движения и соответствует пункту программы правительства, предусматривающему гарантию безопасного движения, поскольку управление мотоциклом требует специфических знаний, практических навыков и способностей", – сказал на заседании правительства министр транспорта Ярослав Наркевич.

Министерство транспорта в своих выводах указало, что принятие таких поправок сделает мотоциклы категории А1 популярнее, особенно среди молодых людей, а это отрицательно скажется на ситуации с безопасностью на дорогах.

К категории A1 относятся мотоциклы с мощностью двигателя до 11 киловатт и объемом двигателя 50–125 куб. см. В эту категорию входят и трехколесные мотоциклы с мощностью двигателя до 15 киловатт. Мотоциклами этой категории, сдав экзамены, могут управлять лица старше 16 лет.