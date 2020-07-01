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Правительство Литвы на заседании 1 июня не одобрило идею парламента разрешить управление некоторыми мотоциклами водителями категории Б. Напомним, что соответствующее предложение внес депутат Пятрас Чимбарас.
Правительство Литвы не одобрило предложение парламента разрешить управление мотоциклами водителями категории Б
© DELFI / Domantas Pipas

"Предложенное предложение не приемлемо с точки зрения безопасного движения и соответствует пункту программы правительства, предусматривающему гарантию безопасного движения, поскольку управление мотоциклом требует специфических знаний, практических навыков и способностей", – сказал на заседании правительства министр транспорта Ярослав Наркевич.

Министерство транспорта в своих выводах указало, что принятие таких поправок сделает мотоциклы категории А1 популярнее, особенно среди молодых людей, а это отрицательно скажется на ситуации с безопасностью на дорогах.

К категории A1 относятся мотоциклы с мощностью двигателя до 11 киловатт и объемом двигателя 50–125 куб. см. В эту категорию входят и трехколесные мотоциклы с мощностью двигателя до 15 киловатт. Мотоциклами этой категории, сдав экзамены, могут управлять лица старше 16 лет.

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