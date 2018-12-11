В подготовленном Соцмином постановлении правительства сказано, что осуществление этой заявки приведет к экономическим последствиям, которые осложнят выполнение своих обязательств государством.

Из-за дополнительного праздника увеличится стоимость месячной почасовой оплаты работников, а также увеличатся зарплаты работников, которым платят за отработанное время, сказано в постановлении правительства.

Кроме того, компании лишатся части прибыли, уменьшатся поступления в госбюджет, а бюджет Фонда социального страхования и других фондов из-за дополнительного выходного не получит около 40 млн. евро.

В настоящее время в 17 странах Евросоюза выходной день по случаю Дня всех святых объявлен 1 или 3 ноября и только в Венгрии есть два выходных в этот период - 1 и 2 ноября. В других странах ЕС этот день вообще не является выходным.

В среднем в странах Евросоюза бывает по 12 выходных праздничных дней в год, в Литве их 15 (больше чем в Литве праздников только в Болгарии и Венгрии - по 17).

Предложение объявить в Литве выходным днем 2 ноября - День поминовения усопших, в парламент внесла депутат Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Рита Тамашюнене. Она заявила, что сейчас люди вынуждены искажать традиции, якобы выходной нужен, чтобы не утратить сложившуюся веками традицию.

"В 2006 году Литва приняла конвенцию ЮНЕСКО о нематериальном наследии. В соответствии с ней государство должно охранять – во-первых, особые праздники, во-вторых, – живучие праздники. Современные люди соблюдают эти традиции и это очень важно", - сказала Тамашюнене, заметив, что на День поминовения усопших семьи собираются вместе, это может быть прекрасным праздником единения.