Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 7 по 29 ноября.

"Основной вопрос, который в понедельник будут решать на комитете по управлению COVID-19 - это продление карантина. Мы предложим продлить его минимум на несколько недель. Даже если это будет три недели, значит - до середины декабря.

Я так понимаю, логичнее предложить более длительный срок. Тогда, если все будет хорошо, можно будет укоротить время карантина, смягчить условия. Наверное, логично было бы сохранить его до конца главных зимних праздников", – сказал Верига.

Министр призвал настроиться на мысль, что праздники в этом году будут другими.

"Может, и не такое, какой была Пасха, когда вообще никуда не ездили, но и не такое, как прежде - людей на площадях не будет. Мы видим, что города готовятся к иным сценариям. Надо воздержаться от масштабных праздников", – сказал Верига.

Министр сказал, что пока не рассматривается возможность закрытия непродовольственных магазинов.

"Пока этот вопрос не обсуждаем. Мы обращались с таким вопросом к врачам. Они этот вариант не одобрили. Наша команда общалась с ассоциацией торговых компаний. Привели примеры, как тяжело обеспечить даже те условия, которые и без того установлены. Нас заверили, что предпримут меры, которые помогут избежать скопления людей", – сказал Верига.

Он заметил, что ситуация в ТЦ зависит от уровня сознательности самих людей.

"Если количество больных не будет снижаться, возможно, вернемся к этому вопросу, но сегодня его не будем обсуждать", – сказал Верига.