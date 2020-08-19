Правительство Литвы намерено пересмотреть порядок ношения масок в кафе

"Что касается заведений общепита, то порядок пересмотрят – включая ношение масок. В понедельник во время беседы с эпидемиологами приводили хорошие примеры из других стран, там люди находятся в масках все время, пока им не принесут еду, у нас сейчас люди злоупотребляют возможностями", – сказал в среду министр.
"Видимо не во всех случаях учитывают и уделяют достаточно внимания, например, расстоянию между столиками, точно ли его соблюдают", – прибавил он.
Об этих изменениях Верига заговорил после того, как 18 августа Каунасский муниципалитет попросил ввести дополнительные ограничения в заведениях общепита, чтобы остановить распространение коронавируса. По словам министра, некоторые изменения коснутся всей страны, однако некоторые может ввести и муниципалитет.
"Мы оценим замечания муниципалитета о людях, сидящих у стойки бара, где дистанцию сложно соблюдать. Кое-что будет действовать на территории всей страны. (...) Кое-что, о чем просит муниципалитет, можно ввести и сейчас – это вопрос более жесткого контроля, то это может регулировать муниципалитет. Он может даже запрещать мероприятия, если это требуется", – сказал Верига.
Каунасский муниципалитет также просит до 22 ч. ограничить время работы заведений, в которых услуги общепита составляют меньше половины оборота.
"Мы не можем ограничить время работы только в Каунасе. Если уж менять, то в масштабах всей страны. Что касается только Каунаса, это возможно, если объявить в городе карантин, но пока такого предложения нет", – сказал министр. Он прибавил, что карантин можно об-явить и в конкретном секторе.
"Если мы увидим, что распространение наблюдается в заведениях общепита, то можно подумать о локальном ограничении в каком-то секторе конкретного города", – заметил Верига.
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