Правительство Литвы намерено ограничить расширение свалок и упразднить присвоение им статуса государственной важности, который позволяет арендовать землю вне конкурса и получить приоритетное финансирование.
© DELFI / Andrius Ufartas

Правительство 27 июня на заседании будет решать вопрос проектов, связанных с утилизацией отходов, принятых в 2005 году.

Министерство охраны окружающей среды предложило лишить свалки статуса объектов государственной важности. Сказано, что прежде в этом была необходимость, поскольку нужно было быстро осуществить проекты, кроме того, в таком случае можно было арендовать землю вне конкурса, и подавать заявки на получение помощи Евросоюза. Однако сейчас все проекты осуществлены, а свалки не считаются подходящим способом утилизации отходов.

"Поступило предложение поменять статус 11 свалок. Государство принимает решение, что свалки - не являются объектом государственного значения, а приоритет будет за теми способами утилизации отходов, которые предполагают переработку", - сказал вице-министр охраны окружающей среды Далюс Криницкас.

По его словам, такое решение осложнит расширение свалок в будущем, мэрии получат право вето.

Это предложение критикуют за то, что оно остановит расширение площадок для крупногабаритного мусора, у них не будет возможности арендовать землю вне конкурса. Но, по словам Криницкаса, они могут получить другой статус.

"Что касается площадок для крупногабаритного мусора, есть такой статус регионального значения, тогда у Национальной земельной службы появится основание для аренды земли вне конкурса", - сказал Криницкас.

Сейчас у всех 11 свалок с неопасными отходами, есть статус объектов государственного значения.

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