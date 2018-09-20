Правительство Литвы надеется, что визит папы активизирует религиозный туризм

По словам заведующей Отделом имиджа Литвы Департамента коммуникации правительства Эгле Кудзманене, это будет хороший повод направить миру послание о Литве.

Нам предоставлена возможность показать достижения страны, инновативность в том числе и через религиозную призму - богослужения в Литве транслируются в социальных сетях", - сказала Э. Кудзманене BNS.

Отдел имиджа Литвы подготовил информационные и сувенирные пакеты для журналистов, прибывающих в Литву, в пятницу для них запланирована программа экскурсий по Вильнюсу.

Больше всего пилигримов – из соседних стран

Обычно больше всего пилигримов бывает в Литве из Польши. По словам представителей Департамента туризма, если должным образом развить инфраструктуры религиозного туризма, например, предложить ночлег в монастырях, то можно было бы привлечь и пилигримов из таких стран, как Испания или Италия, у которых расходы на поездки несколько выше.

Больше всего желающих увидеть папу должно прибыть из Латвии, России и Белоруссии. Менее многочисленные группы ожидаются из Германии, Италии, Польши, Украины, Швеции, Исландии и США.

По данным вильнюсского агентства по туризму и инвестициям GO Vilnius, за год столицу посещает около 30 тысяч пилигримов.

Go Vilnius подготовило маршрут для пилигримов в Вильнюсе, который в дальнейшем будет представлен на международных выставках. Как утверждает глава Go Vilnius Инга Романовскене, гид выпущен на английским, немецком, польском, итальянском, русском и литовском языках, он включает в себя важнейшие сакральные объекты Вильнюса.

"Этот маршрут - один из шагов в этом направлении. Мы намерены и в дальнейшем активно работать в этой области", - сказала BNS И. Романовскене.

В гостиницах наплыва нет

Заполняемость вильнюсских гостиниц в дни папского визита колеблется от 60 до 90% и ненамного отличается от прошлого года.

Глава Молодежного центра Каунасской епархии Агне Григайтите сказала, что двенадцать школ Каунаса предоставят бесплатный ночлег прибывающим гостям. На сегодняшний день, по ее словам, зарегистрировалось 1350 пилигримов из Украины, Белоруссии, России, Латвии и Польши.

По данным Литовской епископской конференции, уже роздано 90 тысяч приглашений на встречу с папой в Каунаса и 30 тысяч в Вильнюсе.

Понтифик будет находиться в Литве в субботу и воскресенье.

Покупают сувениры и книги

Волонтер на время визита папы Тадас Брузгулис сказал BNS, что о визите понтифика в Литву будет напоминать около 100 сувениров, выполненных в цветах флагов Ватикана - желтом и белом: джемперы, майки, плащи, зонтики, карандаши, значки, монеты, магниты, браслеты.

Атрибутика изготовлена в Литве, Китае и Польше, часть вырученных за них средств пойдет на покрытие расходов на организацию визита.

Менеджер по коммерции торговой сети Maxima Вилма Друлене сказала BNS, что сеть продает посвященные визиту папы сувениры уже пару недель, а в последнюю неделю спрос на них с каждым днем увеличивается на 20-30%.

В ожидании визита некоторые жители стали покупать книги понтифика.

"Некоторое увеличение (спроса) есть, интерес немного вырос. Видно, что продажи книг папы повысились - вдвое, втрое", - сказала BNS менеджер по продажам сети книжных магазинов Vaga Зита Барусявичене.